Rząd i dla nich zamknął granice. Tracą pracę z dnia na dzień. Pan Waldemar musi wybierać: żona i dzieci czy rodzice

Polski rząd zaostrza przepisy w związku z pandemią koronawirusa. Dwutygodniowa kwarantanna będzie obowiązkowa również dla osób przekraczających granice, na co dzień pracujących w sąsiednim państwie. Dla jednych może oznaczać to utratę pracy, dla innych rozłąkę z rodziną.

"Do tej pory - w drodze do pracy i z pracy - osoby te mogły przekraczać granicę i nie były objęte kwarantanną. Zgodnie z nowymi regulacjami od 27 marca 2020 r. (piątek, godz. 00:00) zostaną one po znalezieniu się na terenie Polski objęte obowiązkową 14-dniową kwarantanną. Dwudniowe odsunięcie w czasie obowiązywania nowych regulacji ma dać tym osobom czas na ustabilizowanie sytuacji zawodowej. Ograniczenia będą obowiązywać na całej granicy RP" - czytamy w komunikacie MSWiA.

Trudny wybór?

Takim przykładem jest pan Piotr, który od trzech lat pracuje jako konduktor u prywatnego przewoźnika z Niemiec. Jak sam przyznaje, ma możliwość nocowania w Niemczech, ale zdecydował się wrócić do Polski, do Lubania. Do żony i dzieci. I psa. Na razie ma 14-dniowe zwolnienie. A co będzie dalej?