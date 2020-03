Kilkadziesiąt kilometrów korka, kilkanaście godzin oczekiwania. "Tam jest masa ludzi, to jest masakra"

KORONAWIRUS W POLSCE. RAPORT TVN24.PL Na Dolnym Śląsku przekroczenie niemiecko-polskiej granicy samochodem możliwe jest tylko na przejściu w Jędrzychowicach. A to powoduje prawdziwy natłok kierowców, którzy chcą akurat tędy wjechać do kraju. Każdy z nich, a także towarzyszący mu pasażerowie, muszą przejść kontrolę sanitarną, mieć zmierzoną temperaturę i wypełnić tak zwany formularz lokalizacyjny dzięki któremu później służby będą mogły między innymi sprawdzić to, czy kierowca i jego pasażerowie poddają się - po powrocie do Polski - obowiązkowi 14-dniowej kwarantanny.