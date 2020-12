Z dnia na dzień musieli uruchomić oddział covidowy. Najpierw pomogli mieszkańcy, teraz WOŚP

Łóżka od WOŚP

Ale to nie jedyna pomoc dla kłodzkiej placówki. Do darczyńców dołączyła Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Na oddział covidowy trafiło kilkanaście specjalistycznych, nowoczesnych łóżek.

- Ustawienie pacjenta w różnych poziomach, pompowanie materacy na zasadzie zapobiegania odleżyn. To jest sprzęt, jaki w XXI wieku powinien mieć każdy pacjent. Łóżka, którymi do tej pory dysponowaliśmy, to były łóżka eksploatowane przez szereg lat i były robione w starej technologii. Mamy nadzieję, że to początek, potrzeb będzie jeszcze wiele - przyznaje Jacek Marcelewicz, zastępca dyrektora ds. administracyjnych kłodzkiego szpitala.