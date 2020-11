Na wymaz czekają nawet 10 dni. "W tej sytuacji te testy przestają mieć jakikolwiek sens"

- Od momentu zgłoszenia - czy to przez POZ, czy sanepid - do momentu wymazu mija nawet do 10 dni, czasami więcej. Oprócz tego musimy czekać na wynik takiego testu około pięciu dni - mówi Maciej Awiżeń, starosta kłodzki. - A według obecnych procedur po 10 dniach od zachorowania człowiek może wyjść i jest traktowany jako ozdrowieniec, więc w tej sytuacji wszystkie te testy tracą sens. Samorządowiec dodaje, że wszystko działało sprawnie do końca października, kiedy to do dyspozycji były karetka przyszpitalna oraz mobilna karetka, należąca do powiatu. Później zaczęły się problemy, bo wojewoda zaproponował obniżenie kwot dofinansowania na karetkę mobilną. Starostwo musiałoby sporo dopłacać. Dlatego do akcji wkroczyli żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. CZYTAJ RAPORT TVN24.PL O KORONAWIRUSIE