Kierowca autobusu zakażony. Sanepid prosi pasażerów o kontakt, prezydent apeluje o spokój

Szukają pasażerów kursów Jelenia Góra-Szklarska Poręba i powrotnych

Mężczyzna pracuje jako kierowca w PKS Tour Jelenia Góra. W ostatnim czasie także wykonał kilkanaście kursów. Dlatego teraz jeleniogórski sanepid apeluje do wszystkich tych, którzy mogli podróżować z 71-letnim kierowcą. O kontakt proszone są wszystkie osoby, które od 9 do 13 marca korzystały z usług przewoźnika na trasie Jelenia Góra-Szklarska Poręba w godzinach 13:15, 16:30 i 18:45, a także na trasie Szklarska Poręba - Jelenia Góra w godzinach 15:40, 18:25 i 21. Nie wiadomo ile osób w tym czasie mogło mieć kontakt z kierowcą.

"Przejazd nie oznacza, że zostaliście zarażeni"

O kontakt do pasażerów apeluje sanepid, ale także - w opublikowanym na Facebooku nagraniu - prezydent Jeleniej Góry. - Wszystkie osoby, które w tym czasie jeździły tym autobusem proszę o to, aby skontaktowały się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną (...) i ustaliły z pracownikiem sanepidu jakie były ewentualne możliwości zachorowania - powiedział prezydent Jerzy Łużniak. I podkreślił: - Przejazd tym autobusem nie oznacza, że państwo zostaliście zarażeni tym wirusem. To dopiero później okaże się w wyniku tych badań, które jeżeli będą potrzebne to zostaną wykonane. Proszę podejść do tego spokojnie. "KORONAWIRUS. RAPORT". EKSPERCI ODPOWIADAJĄ W TVN24 NA WASZE PYTANIA