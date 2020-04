"W ostatnich trzech godzinach przebieg choroby był piorunujący". Zmarł 18-latek zakażony koronawirusem

Był w stanie stabilnym, później przebieg choroby się zaostrzył

18-latek był pacjentem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży w Ozimku. I to stamtąd 17 kwietnia trafił do szpitala zakaźnego w Kędzierzynie-Koźlu.- Przebieg w momencie przyjęcia nie był zbyt ciężki. Pacjent gorączkował między 38, a 39 stopni Celsjusza. Miał niewielki, suchy kaszel. W ciągu dni, gdy był u nas hospitalizowany, jego stan był właściwie stabilny - mówi Jacek Mazur, zastępca dyrektora do spraw medycznych szpitala w Kędzierzynie-Koźlu.

Nastolatek był obciążony chorobami współistniejącymi. Jak informuje dyrektor pacjent miał mózgowe porażenie dziecięce i padaczkę. - Zaczął gorączkować do 40 stopni Celsjusza, a nawet nieco powyżej. W ostatnich trzech godzinach życia przebieg był już piorunujący - przyznaje Mazur. I dodaje, że 18-letni pacjent zmarł 20 kwietnia o godzinie 22. Chłopak koronawirusem zakaził się w placówce w Ozimku, gdzie przebywał zanim trafił do szpitala. Placówka ta została, decyzją wojewody opolskiego, ewakuowana. - Musiał zakazić się tam. Był pacjentem młodym, teoretycznie nie narażonym tak bardzo, jak ludzie starzy. Jednak jest to dowód na to, że choroba nie wybiera zgodnie z wiekiem. Zachorować może każdy - podkreśla Mazur.