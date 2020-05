Zakażona kobieta urodziła dziecko. Była w ciężkim stanie, podano jej osocze ozdrowieńca. "Spektakularna poprawa"

- Nie uzyskano zgody na przekazanie pacjentki. Nie potrafię wskazać motywów, dlaczego nie przyjęto jej w innych szpitalach. Być może obawa przed koronawirusem, może nieprzygotowanie w stosunku do wirusa, w jednym szpitalu tłumaczono, że są dla innego województwa. Nie wiem. Lekarze z Wałbrzycha próbowali dalej, aż trafili na nasz szpital. Mimo że posiadamy II stopień referencyjności i nie spełniamy warunków formalnych do przyjęcia takiej pacjentki, ale w sytuacji kiedy nikt jej nie chciał przyjąć, my bez wahania zdecydowaliśmy się to zrobić - mówi dr Jacek Mazur, dyrektor ds. medycznych szpitala w Kędzierzynie-Koźlu.