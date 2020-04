W szpitalu zakaźnym powstaje nowoczesne laboratorium. "Sami będziemy mogli badać pacjentów"

Do szpitala zakaźnego w Kędzierzynie-Koźlu na Opolszczyźnie dotarły pierwsze urządzenia do nowoczesnej pracowni badań molekularnych. To znaczy, że wkrótce placówka sama będzie badać próbki pobrane od pacjentów i nie będzie musiała wysyłać ich do Opola i Wrocławia.