Pani Teresa ma niemal 103 lata. Pokonała koronawirusa i wyszła ze szpitala. "Ma w sobie sporo energii"

- Nie był to stan ciężki, nie pani wymagała respiratora. W najgorszym momencie choroby jej stan był określany jako średni - mówił Jacek Mazur, zastępca dyrektora do spraw medycznych szpitala zakaźnego w Kędzierzynie-Koźlu.

Zdrowa

"To okaz zdrowia"

Wypisanie najstarszej polskiej pacjentki, która wyzdrowiała z COVID-19, zaplanowano na 18 maja. Z placówki nie wyszła o własnych siłach, ale na noszach została przetransportowana do karetki. Ambulansem przewieziono ją do Domu Spokojnej Starości w Kościeliskach, gdzie pani Teresa mieszka na co dzień. - To okaz zdrowia. Podczas pobytu w szpitalu przeszkadzało jej to, że wyczerpały jej się baterie w aparatach słuchowych - mówi Michał Glonek, ordynator oddziału neurologicznego szpitala w Kędzierzynie-Koźlu. I podkreśla: - Pani Teresa to osoba, która wygląda na 80 parę lat, a nie na 103. W tej chwili ma w sobie dość sporo energii.