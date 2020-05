"Czuje się dobrze i niecierpliwi pobytem w szpitalu". 103-latka czeka na potwierdzenie, że pokonała koronawirusa

Czuje się dobrze, niecierpliwi się i czeka na wynik

- Przebieg choroby, pani w tak ładnym wieku, należy uznać za w miarę łagodny. Nie było większych zaostrzeń - relacjonował Jacek Mazur, zastępca dyrektora do spraw medycznych szpitala w Kędzierzynie-Koźlu. I dodał, że najstarsza hospitalizowana chora na COVID-19 w tej placówce pobytem w szpitalu już się niecierpliwi. Stan 103-latki poprawił się na tyle, że lekarze postanowili sprawdzić, czy zakażenie koronawirusem ustąpiło. - Przed tygodniem wynik był wciąż dodatni. Po upływie siedmiu dni pobraliśmy kolejną próbkę i teraz czekamy na wynik - wyjaśniał, we wtorek rano, Mazur w rozmowie z reporterem TVN24. Jeśli wynik okazałaby się ujemny, to po 48 godzinach konieczne byłoby przeprowadzenie kolejnego testu. Dopiero po tym, gdy ten potwierdziłby ustąpienie zakażenia 102-latka zostałaby uznana za zdrową. Jak, po godzinie 12, przekazał dyrektor test dał wynik niejednoznaczny. A to oznacza, że pacjentkę czekają kolejne testy. "KORONAWIRUS. RAPORT". EKSPERCI ODPOWIADAJĄ W TVN24 NA WASZE PYTANIA