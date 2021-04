Mogliby szczepić, ale nie mają czym. "My jesteśmy gotowi"

Utworzenie masowego punktu szczepień w Jeleniej Górze (województwo dolnośląskie) kosztowało 150 tysięcy złotych. I choć wszystko i wszyscy są tu gotowi do podania pierwszych zastrzyków, które mają uchronić przed zachorowaniem na COVID-19, to punkt ruszyć nie może. - Dowiedzieliśmy się, że nie możemy szczepić, bo nie ma szczepionek - przyznaje prezydent Jeleniej Góry.

Zorganizowanie masowego punktu szczepień kosztowało Jelenią Górę 150 tysięcy złotych. Punkt stworzono w sali gimnastycznej jednego z techników. Położono tu nową wykładzinę, by nie zniszczyć tej, która na co dzień służy nastoletnim sportowcom. Kupiono też potrzebny sprzęt i lodówki do przechowywania szczepionek. W gotowości są wolontariusze i personel medyczny. Przygotowane są też miejsca parkingowe, nie tylko bezpośrednio przy szkole, ale też na terenie sąsiadującej z nią galerii handlowej.