Mogą szczepić siedem tysięcy osób tygodniowo, ale nie dostali szczepionek. "Ta władza pokochała socjalizm"

W Jeleniej Górze (województwo dolnośląskie) szczepić mogliby siedem tysięcy osób tygodniowo. Jednak na razie nie jest to możliwe, bo punkt zorganizowany przez miasto, choć gotowy do działania, to wciąż nie otrzymał dostaw szczepionek. Z podobnymi problemami borykał się punkt w hali sportowej Uniwersytetu Szczecińskiego, ale ten w końcu ruszył.

Masowy punkt szczepień w Jeleniej Górze gotowy jest od 19 kwietnia. Od tego czasu samorządowcy, personel medyczny, ale także chętni do szczepień przeciwko COVID-19 czekają na możliwość przyjęcia tu zastrzyku. Nie wiadomo, jak długo jeszcze czekać będą musieli, bo władze miasta wciąż nie wiedzą, kiedy otrzymają pierwsze dostawy szczepionek. Prezydent miasta nie ukrywa rozgoryczenia. Jego zdaniem mobilne punkty szczepień, przed którymi w majówkę ustawiały się kolejki chętnych do przyjęcia preparatu chroniącego przed COVID-19, mogły działać w takich miejscach, jak jeleniogórski punkt. W punktach, które gotowe do działania są, ale działać wciąż nie mogą.