"Brakuje bardzo niewiele, byśmy powiedzieli, że nie jesteśmy w stanie się zaopiekować pacjentami"

Bardzo trudna sytuacja Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Caritasu w Jeleniej Górze (województwo dolnośląskie). Do opieki nad 28 pacjentami pozostały tam zaledwie cztery osoby, wśród nich jest pani sprzątająca. Większość personelu nie przyszła do pracy po śmierci jednej z pacjentek, która chorowała na COVID-19.

Dyrektor: ci którzy się boją, poszli na urlop

Koronawirusa zdiagnozowano bowiem u jednej z pacjentek ZOL. Kobieta na jakiś czas trafiła na oddział neurologiczny szpitala w Jeleniej Górze. Po powrocie do ośrodka Caritas jej stan się pogorszył. Podejrzewano zakażenie koronawirusem. Kobieta została przetransportowana do szpitala w Bolesławcu. Badanie potwierdziło, że jest zakażona. Lekarzom nie udało się jej uratować. Informacja o koronawirusie sparaliżowała działanie placówki. Większość - z 20-osobowego - personelu nie pojawiła się w pracy. - Na razie ZOL działa, ale ci, którzy się boją, poszli na urlop, poszli na L4. Zostały trzy osoby i to dla mnie jest tragedia - powiedział Radiu Wrocław ks. Robert Serafin, dyrektor legnickiego Caritasu. Te trzy osoby to zakonnica, która jest pielęgniarką, i dwie osoby świeckie. W placówce pozostała też pani sprzątająca. I to oni opiekują się 28 osobami, które przebywają w zakładzie.