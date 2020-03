"Zdobycie środków ochrony osobistej graniczy z cudem". Szpitale czekają na dostawy

Na Dolnym Śląsku są trzy szpitale, do których - na razie - kierowane są osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem i w których - w razie potwierdzenia zakażenia - mogą być hospitalizowane. Jedną z takich placówek jest szpital w Bolesławcu. Jego dyrektor alarmuje: Brakuje nam przede wszystkim środków ochrony osobistej.

W obliczu walki z koronawirusem personel szpitali potrzebuje zwiększonej liczby specjalnych maseczek, kombinezonów medycznych, czy też środków dezynfekcyjnych. I choć na Dolnym Śląsku do tej pory (przedpołudnie 11 marca) potwierdzono cztery przypadki zakażenia, to w szpitalach przebywają osoby, które wciąż czekają na wyniki testów. A to oznacza, że sprzęt tak zwanej ochrony osobistej jest potrzebny niemal bez przerwy.