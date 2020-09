Anestezjolog tłumaczy, jak działa respirator

W dobie pandemii COVID-19 respirator jest chyba najczęściej wymienianym przez lekarzy - i nie tylko - urządzeniem medycznym. Czym tak właściwie jest i w jaki sposób działa? O to pytał we wrocławskim Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym reporter TVN24 Tomasz Mildyn.

Urządzenie oddycha za pacjenta

- To urządzenie, jedno z najnowszych na rynku, pozawala nam prowadzić terapię oddechową zarówno w trybie wspomagania, czyli pacjent jest w stanie generować sam oddechy, a urządzenie tylko wspomaga go w trakcie oddychania, albo zastąpić całkowicie oddech chorego i w tym momencie nie podejmuje on swojej własnej pracy oddechowej. Urządzenie wykonuje pracę za niego - tłumaczy Tomasz Skalec, anestezjolog, USK we Wrocławiu.