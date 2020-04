"Okłamałeś moją mamę. Teraz nie widzę się z nią już drugi tydzień". Apel dzieci tych, którzy walczą z koronawirusem

Ich rodzice strzegą prawa, gaszą pożary i ratują ludzkie życie. Są policjantami, strażakami, ratownikami medycznymi i lekarzami. Teraz w trakcie walki z pandemią COVID-19 to oni znajdują się na pierwszej linii frontu. A ich dzieci - w opublikowanym przez dolnośląską policję nagraniu - apelują o szczerość wobec ich rodziców i o pozostanie w domach.

KORONAWIRUS W POLSCE. RAPORT TVN24.PL - Dzisiaj wszyscy mamy świadomość zagrożenia, jakie niesie ze sobą koronawirus. Każdy z nas martwi się o swoje zdrowie i swoich najbliższych. Codziennie policjanci, ratownicy medyczni, lekarze, strażacy ryzykując swoim życiem i zdrowiem dbają o bezpieczeństwo nas wszystkich - przypomina Kamil Rynkiewicz, rzecznik dolnośląskiej policji. I apeluje, by nie zapomnieć o tym, że zdrowie medyków i przedstawicieli służb mundurowych to zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich.

"Tylko zdrowi strażacy mogą być, jak strażak Sam"

"KORONAWIRUS. RAPORT". EKSPERCI ODPOWIADAJĄ W TVN24 NA WASZE PYTANIA Tym, którzy mogliby o tym zapomnieć pamięć odświeżyć ma nagranie opublikowane przez policję. W krótkim filmie występują między innymi dzieci policjantów, strażaków, ratowników medycznych i lekarzy. Widzimy małego chłopca w policyjnym umundurowaniu, który mówi "chcę żeby moja mama do domu wróciła zdrowa". Kolejny, tym razem w strażackim mundurze, zwraca się do kamery: - Tylko zdrowi strażacy mogą być, jak strażak Sam. A chłopiec w lekarskim fartuchu żali się: - Okłamałeś moją mamę, gdy cię badała. Teraz nie widzę się z nią już drugi tydzień. Dzieci pokazują do kamery kartki z apelem: #NieOkłamujPolicjanta, #NieOkłamujStrażaka, #NieOkłamujRatownikaMedycznego, #NieOkłamujLekarza i #ZostańWDomu. - Podczas walki z tak groźnym przeciwnikiem, jak koronawirus musimy wspólnie współpracować i zadbać o nasze zdrowie i bezpieczeństwo - podkreśla Rynkiewicz.