Zakażenia koronawirusem po weselu, gmina wprowadza ograniczenia. "Staramy się zachować zimną krew"

Co najmniej 21 osób zakażonych koronawirusem i kolejnych kilkadziesiąt przebywających na kwarantannie - to bilans wesela, jakie na Opolszczyźnie zorganizowano w czasie epidemii COVID-19. Pięć zakażonych osób to mieszkańcy gminy Głogówek. Jej władze zdecydowały o ograniczeniu pracy urzędu, zawieszeniu działania przedszkola i przesunięciu półkolonii. - Chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom - podkreśla burmistrz.