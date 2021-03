Rehabilitują pacjentów po COVID-19. Nie mają miejsc do sierpnia 2022 roku

W Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Głuchołazach prowadzony jest pilotażowy projekt rehabilitacji osób, które przeszły chorobę COVID-19. Tu ozdrowieńcy walczą ze skutkami zakażenia koronawirusem, które nierzadko pozostawia zmiany w organizmie. Powikłania po COVID-19 to nie tylko problemy z oddychaniem, ale też z układem krążenia, narządami ruchu, problemy neurologiczne i psychologiczne. W sumie grupa ponad 50 powikłań. - Wiedzieliśmy, że występują duszności, długotrwałe zmęczenie, zaburzenia czynności wentylacyjnych. Braliśmy to pod uwagę i uwzględnialiśmy w programie rehabilitacji. Ale doszły też takie objawy jak zaburzenia koncentracji, zaburzenia pamięci, lęk, objawy depresji, zaburzenia równowagi - wyliczał, w listopadzie 2020 roku, profesor Jan Szczegielniak , współautor programu rehabilitacji ozdrowieńców i konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii. OGLĄDAJ NA ŻYWO W TVN24 GO >>>

Miejsc nie ma do sierpnia 2022 roku

Medycy z Głuchołaz, którzy prowadzą pilotażowy program rehabilitacji - finansowany przez NFZ - zbierają dane na temat efektów i procedur rehabilitacji ozdrowieńców. Rehabilitowane są tu osoby nie tylko starsze, ale też takie pomiędzy 20., a 30. rokiem życia. W szpitalu dostępnych jest 120 miejsc dla pacjentów po przejściu COVID-19. I wszystkie są zajęte. Jak relacjonuje Bartłomiej Ślak, reporter TVN24, miejsc i terminów na rehabilitację nie ma już do sierpnia 2022 roku. A to oznacza, że jeśli ktoś dostanie teraz skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na pobyt rehabilitacyjny w Głuchołazach to do placówki przyjęty nie zostanie. Trwa oczekiwanie na decyzje, co dalej. - Pierwsze mają przyjść od władz szpitala w Głuchołazach i mają one pozwolić przeorganizować pracę tej placówki i stworzyć dodatkowe miejsca żeby terminy dla osób potrzebujących rehabilitacji się zwolniły - mówi Ślak. I dodaje, że to nie jest jedyna informacja, na jaką czekają ozdrowieńcy borykający się z powikłaniami po przechorowaniu COVID-19. - W weekend usłyszeliśmy zapowiedź, że mają zostać przedstawione pierwsze decyzje dotyczące programu rehabilitacji pocovidowej - podkreślił reporter TVN24. RAPORT TVN24.PL O KORONAWIRUSIE