Zmarł mężczyzna poddany kwarantannie. "Testu niestety nie doczekał"

- Po tym, jak stwierdzili, że mężczyzna prawdopodobnie jest w mieszkaniu, wezwano straż pożarną oraz służby ratownicze. Weszli oni do środka, oczywiście zachowując wszystkie procedury - mówi Bogdan Kaleta, rzecznik głogowskiej policji.

Starosta: "brakuje testów"

Jak powiedział nam starosta głogowski Jarosław Dudkowiak, zmarły 45-latek do Polski wrócił z Niemiec, jeszcze przed zamknięciem granic. Mężczyzna miał mieć gorączkę, kaszel, duszności. 16 marca - jak mówi Dudkowiak - zgłosił to szpitalowi zakaźnemu we Wrocławiu. Został pouczony, aby pozostać w domu i oczekiwać na wykonanie testu na koronawirusa.