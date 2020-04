Kuba dostał wymarzony teleskop, radość była ogromna. Mimo epidemii wciąż pomagają najmłodszym

Wolontariusze Fundacji Mam Marzenie mimo epidemii COVID-19 działają i spełniają marzenia swoich podopiecznych. To, że warto widać po reakcji ośmioletniego Kuby, który dostał wymarzony teleskop. Radość chłopca była ogromna.

Kuba choruje na zespół DiGeorge'a. Jak tłumaczy mama ośmiolatka, jest to zespół wad genetycznych, który może powodować nawet 180 jednostek chorobowych. Chłopiec przeszedł już 11 operacji.

- Żyjemy praktycznie w izolacji cały czas, jeszcze przed epidemią tak było, a teraz musimy jeszcze bardziej uważać. To zagraża jego życiu, ale walczymy dzielnie. Kuba jednak nie traci pogody ducha, jest zawsze szczęśliwy - mówi Ewa Skadrowa, mama chłopca.

- Zawszę mówię, że on nie lubi nie wiedzieć - śmieje się mama ośmiolatka. - Kilka lat temu zaczął obserwować niebo. Teraz zna mnóstwo gwiazd, których nazw nawet nie potrafię powiedzieć. Czyta jakieś nowości o kosmosie. To trwa już cztery lata - dodaje.

Do obserwowania nieba chłopcu brakowało jednego - teleskopu. Właśnie to marzenie spełnili Kubie wolontariusze Fundacji Mam Marzenie z Wrocławia.

"On się cieszył, a my płakaliśmy"

Celem organizacji jest spełnianie marzeń dzieci w wieku od trzech do 18 lat, których choroby zagrażają życiu. Teraz w czasie epidemii osobiste spotkania z podopiecznymi są niemożliwe, jednak fundacja działa mimo wszystko. Spełnia marzenia na odległość. Podobnie było z Kubą.

- Mieliśmy dwie opcje do wyboru. Moglibyśmy wysłać teleskop kurierem teraz albo poczekać, aż epidemia się skończy i teleskop przywieźć osobiście - mówi Joanna Jóźwiak-Wojtas wolontariuszka fundacji.

- Teleskop przyszedł do nas kilka dni wcześniej, ale był w ukryciu, w kwarantannie. Wyciągnęłam go z tych kartonów, żeby wszystkie środki bezpieczeństwa zachować i zdezynfekowałam go - opowiada pani Ewa.