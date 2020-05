Przebadali ponad 650 osób w największym domu pomocy w Polsce. Było nerwowe oczekiwanie, są wyniki

W ośrodku w Legnickim Polu mieszkają osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Jest to największy ośrodek o tym profilu w Polsce i jeden z największych w Europie. Wojewoda dolnośląski prewencyjnie zlecił zbadanie wszystkich pracowników przebywających z pensjonariuszami. Starosta legnicki Adam Babuśka zaznaczył, że jest to akcja, która ma na celu wyprzedzić wirusa i ochronić osoby z grupy ryzyka.

Kilkanaście zakażeń wśród personelu

Te 243 pracowników, to osoby, które pracowały w ośrodku, kiedy wykryto zakażenia. Ale łączna liczba wszystkich przebadanych pracowników wynosi około 260 osób. Liczba zakażeń jednak nie uległa zmianie.

I tylko dwa pośród mieszkańców

Dyrektor DPS zapewnia, że sytuacja jest pod kontrolą. Nie oznacza to jednak, że można temat zupełnie zamknąć. Na 22 maja zaplanowano powtórne pobranie próbek od pracowników, a trzy dni później po raz kolejny "wymazani" zostaną mieszkańcy. Po uzyskaniu tych wyników będzie można stwierdzić, czy wirus się rozprzestrzenił, czy został opanowany.

Potrzebne ręce do pracy

Cały ośrodek jest zamknięty. Kompleks liczy 13 budynków. Poszczególne zespoły medyczne podzielone są na dane budynki, nie przemieszczają się między nimi, nie mieszają się ze sobą. Również pensjonariusze nie mają wstępu do innych budynków. Wszyscy pracownicy zawsze mają pełen zestaw środków ochrony osobistej. Taki system ma zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa.

Mimo że pozornie liczba pracowników może wydawać się spora, to dyrektor Wojtkowiak przyznaje, że braki kadrowe stanowią spory problem. W statystykach ujęci są wszyscy pracownicy, również tacy, którzy nie mają kontaktu z pacjentami.

- Pielęgniarek brakowało nam zawsze. Teraz jest to tym bardziej dotkliwe. Nie jest tak, że nie ma komu pracować, ale odczuwamy od jakiegoś czasu brak kadry - zaznacza Wojtkowiak.

Problem w DPS

Placówka w Legnickim Polu dołącza do kilkudziesięciu innych, w których wykryto przypadki zakażeń koronawirusem. W Domach Pomocy Społecznej czy Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych zazwyczaj przebywają osoby starsze, schorowane, będące w najwyższej grupie ryzyka. Wirus szybko rozprzestrzenia się w tego typu placówkach. Niejednokrotnie, w przypadku dużej liczby zakażeń i pogarszającego się stanu zdrowia mieszkańców, dochodziło do ewakuacji i transportu do szpitali.