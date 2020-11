147 zakażeń, pięć osób zmarło. Koronawirus w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu

147 zakażeń

Starosta legnicki Adam Babuśka przekazał we wtorek, że zakażenie SARS-CoV-2 potwierdzono tam u 147 podopiecznych. Placówka czeka na wyniki kolejnych 80 wykonanych testów.

- Większość podopiecznych przechodzi zakażenie bezobjawowo. Tylko kilkanaście osób izolowanych na terenie placówki ma lub miało stan podgorączkowy. Do szpitala trafiają osoby cierpiące na inne choroby lub mające cięższe objawy. Niestety, pięcioro naszych podopiecznych zmarło w szpitalu, ale były to osoby cierpiące też na inne choroby. Wiele też zdrowieje i wraca do placówki - powiedział starosta.