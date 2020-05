Koronawirus w ośrodku pielęgnacyjno-rehabilitacyjnym. 36 zakażonych, pozostali czekają na wyniki

- Badaniu od razu poddanych zostało 50 osób z kontaktu z tą kobietą. To zarówno pensjonariusze, jak i personel. 36 osób jest zakażonych, z czego 26 to pacjenci, a 10 to osoby z personelu - mówi Jacek Watral, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legnicy.

Lekarz na miejscu

Część pracowników zostali poddani izolacji we własnym domu. Niektórzy zostali w ośrodku. Tak jak jeden z lekarzy. Choć wynik miał ujemny na miejscu, na bieżąco dogląda stanu zdrowia pensjonariuszy. To on w razie pogorszenia stanu zdrowia któregoś z pacjentów, będzie podejmował decyzję o transporcie do szpitala. Szef legnickiego sanepidu zaznacza, że na razie takiej potrzeby nie ma.