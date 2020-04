Sampo i Kalev wyciągają pomocną psią łapę. Mieszkańcom dostarczają do domu zakupy

Mieszkańcy: pomagają i przekazują pozytywną energię

Zakupy są pakowane do plecaczków, które noszone są przez husky. - Podchodzimy do sąsiada na 20-30 metrów, a ten najlepiej żeby miał przysmak lub coś do jedzenia. Wtedy pies sam, puszczony bez smyczy, podbiega do takiej osoby, która odpina z torby to, co zamówiła - relacjonuje Makowski. I dodaje, że obowiązuje tu jedna zasada: - Psów, choć to trudne, nie wolno głaskać. Nie chcemy prowokować sytuacji, że ktoś przeniesie wirusa na psa, a później on na innego człowieka. "KORONAWIRUS. RAPORT". EKSPERCI ODPOWIADAJĄ W TVN24 NA WASZE PYTANIA Jak przyznają właściciele Sampo i Kaleva, początkowo ich inicjatywa wywołała zdziwienie. Niektórzy dzwonili z podziękowaniami, inni nie mogli uwierzyć w to, co widzą. Jednak teraz większość przyzwyczaiła się do psich kurierów. A ich wizyty budzą uśmiech na wielu twarzach.