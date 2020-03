Zmarł kierowca autobusu zakażony koronawirusem. Do sanepidu zgłosiło się 130 pasażerów

W szpitalu w Bolesławcu zmarł 71-letni pacjent chory na COVID-19. To kierowca autobusu kursującego na trasie Jelenia Góra-Szklarska Poręba na Dolnym Śląsku. Do sanepidu zgłosiło się już 130 pasażerów, którzy podróżowali z tym mężczyzną.

Pasażerowie poszukiwani

- Wszystkie osoby, które w tym czasie jeździły tym autobusem, proszę o to, aby skontaktowały się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną (...) i ustaliły z pracownikiem sanepidu, jakie były ewentualne możliwości zachorowania. Przejazd tym autobusem nie oznacza, że państwo zostaliście zarażeni tym wirusem. To dopiero później okaże się w wyniku badań, które jeżeli będą potrzebne, to zostaną wykonane. Proszę podejść do tego spokojnie - podkreślał.