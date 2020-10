Szpital modułowy już prawie gotowy. W środku 65 łóżek dla chorych na COVID-19

Wszystkie moduły zostały już ustawione i połączone, tworząc przestrzeń o powierzchni 1,3 tys. mkw. W środku zmieści się 65 łóżek przeznaczonych wyłącznie dla pacjentów covidowych. Obecnie wnętrza są przystosowywane do ich przyjęcia. Otwarcie nowego oddziału planowane jest na przełom października i listopada. Niestety należy się spodziewać, że dość szybko może się on zapełnić. W ostatnim czasie bolesławiecki szpital musiał czasowo wstrzymać przyjęcia na internę, aby przewieźć łóżka na przepełniony oddział zakaźny.

"Przygotowujemy się na jeszcze większą liczbę pacjentów"

- Nie idziemy na razie ku lepszemu. Jak widać po codziennych danych, nie ma jeszcze tego wypłaszczenia, które powinno nastąpić. Nowe zakażenia idą w tysiące, a to pokazuje, że jest potrzeba, aby tych łóżek było więcej. To w końcu może tak napuchnąć, że tego nie wytrzymamy. My jesteśmy przygotowani do takiej sytuacji, cały czas rozwijamy szpital, przygotowujemy się na jeszcze większą liczbę pacjentów - mówi Tomasz Gołaski, kierownik administracji szpitala w Bolesławcu.