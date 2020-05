Chorzy na COVID-19 na Dolnym Śląsku dostają osocze ozdrowieńców. "Rozszerzamy program"

Na Dolnym Śląsku wdrożono program przetaczania osocza ozdrowieńców osobom chorującym na COVID-19. Jedną z placówek, w której stosuje się tę alternatywną metodę leczenia, jest szpital zakaźny w Bolesławcu. Zapytaliśmy koordynatora projektu w tej placówce, jak to wygląda w praktyce.

Z tej alternatywnej metody leczenia skorzystało na Dolnym Śląsku już około 20 osób. - Z tego co wiem, 12 lub 14 osób zostało poddanych tej terapii w szpitalu imienia Gromkowskiego we Wrocławiu pod kierownictwem profesora Krzysztofa Simona. Podaliśmy trzy osocza w sobotę, w niedzielę były podane dwa następne - mówi Jarosław Kuc, ordynator oddziału intensywnej terapii w szpitalu jednoimiennym w Bolesławcu oraz kierownik projektu w tej placówce.

Kwalifikacja pacjentów

- Na początku byliśmy zobligowani wyłącznie do pacjentów z intensywnej terapii, natomiast biorąc pod uwagę najnowsze doniesienia, rozszerzamy program na pozostałe oddziały. Uważamy, że prewencja, czyli niedopuszczenie do niewydolności oddechowej pacjentów, którzy są jeszcze na innych oddziałach, jest dużo lepsze niż podłączanie ich do respiratora w momencie, kiedy mają bardzo duże zmiany w płucach - tłumaczy Jarosław Kuc.