Budują szpital dla chorych na COVID-19. "Mamy realnie do czynienia z drugą falą zakażeń"

Ponad siedem milionów złotych - to koszt zakupu materiałów i budowy szpitala modułowego, który powstaje przy Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu (województwo dolnośląskie). 28 modułów zakupiono w Niemczech. Wkrótce szpital ma być gotowy do przyjęcia chorych na COVID-19.

- Ten szpital jest nam niezbędny. Widzimy, jak wzrastają potrzeby. Dziś mamy sześciu nowych pacjentów i tak każdego dnia kilku kolejnych do nas napływa. Mamy do czynienia realnie z drugą falą zakażeń i powrotem zachorowań - podkreśla Kamil Barczyk, dyrektor bolesławieckiego szpitala. I dodaje, że powstający właśnie szpital modułowy ma zapewnić 65 dodatkowych miejsc dla chorych na COVID-19 lub podejrzanych o zakażenie koronawirusem. Dzięki takiemu rozwiązaniu placówka będzie mogła opiekować się pacjentami chorymi na COVID-19 bez uszczerbku dla tych, którzy w szpitalu będą potrzebowali pomocy z innych powodów.

Inwestycja nie tylko na czas koronawirusa

Przy szpitalu w Bolesławcu trwa montaż 28 modułów, które wciąż są tu przywożone z Niemiec. To właśnie tam, w Goerlitz, były do tej pory użytkowane. Łączny koszt zakupu i budowy dodatkowego szpitala to - jak informuje Barczyk - 7,5 miliona złotych. Szpital do użytku ma być oddany w listopadzie. Po pandemii COVID-19 pomieszczenia będą mogły służyć pacjentom wymagającym opieki długoterminowej.