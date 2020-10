77-latka czekała kilkanaście godzin w przyszpitalnym namiocie. Szpital: zagwarantowaliśmy to, co byliśmy w stanie

Od 5 do 21

Syn 77-latki w rozmowie telefonicznej z reporterem TVN24 powiedział, że jego mama czekała w namiocie na miejsce od godz. 5 rano do 21. Władze kieleckiego szpitala potwierdzają, że taka sytuacja miała miejsce i tłumaczą, że w czwartek alarmowali koordynatora wojewódzkiego do spraw ratownictwa medycznego, że w tej placówce nie ma już wolnych miejsc dla chorych na COVID-19. Mimo to 77-letnią pacjentkę skierowano właśnie do nich.