Czescy policjanci tańczą i śpiewają, przypominając o tym, co najważniejsze w walce z koronawirusem

Policjanci tańczą i przypominają

I tak pierwszą zasadą o której przypominają czescy mundurowi jest "trzymaj dystans". By to podkreślić policjanci sugestywnie oddalają się od siebie. Zasada druga to "myj ręce". I tu także - w ramach tańca - zobaczymy jak funkcjonariusze wykonują gest przypominający mycie dłoni. Kolejna z zasad to "nie dotykaj twarzy". Czescy policjanci dodali też kolejną zasadę "wykonaj ten taniec". Wymyślona przez policjantów choreografia podbija już internet. I z humorem przypomina o tym, co ważne, by zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem.