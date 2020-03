Najpierw krótki wywiad, później do dworcowej izolatki

Specjalne procedury na Dworcu Głównym we Wrocławiu uruchomiono pod koniec lutego. - Mówią one o tym, jak ochrona obiektów powinna postępować w sytuacji, kiedy na terenie dworca zauważy bądź też zgłosi się do nich osoba, która potencjalnie może być zarażona koronawirusem - wyjaśnia Bartłomiej Sarna, rzecznik prasowy PKP S.A. na Dolnym Śląsku.

Najpierw wywiad, później do izolatki

Co po zgłoszeniu się takiej osoby robi ochrona dworca? Sarna tłumaczy: - Ochrona przeprowadza z nią wtedy krótki wywiad. Następnie odseparowuje ją od reszty podróżnych i prowadzi do specjalnego pomieszczenia. W tym samym czasie obowiązkiem ochrony jest powiadomienie odpowiednich instytucji i spółkę kolejową. Odizolowane pomieszczenie wyposażone jest w podstawowe środki medyczne i dezynfekujące. - To nie jest pomieszczenie ambulatoryjne. To pomieszczenie krótkiego przebywania, gdzie taka osoba będzie czekała na przyjazd służb medycznych. Główne zadanie to odseparowanie podróżnego, a udzielenie mu pomocy należy powierzyć specjalistom - podkreśla rzecznik.