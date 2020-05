Długi weekend w Niemczech, Polacy wracają do domów. Kilkadziesiąt kilometrów korka na granicy

Kilka godzin w zatorze przed przejściami granicznymi w Zgorzelcu i Jędrzychowicach muszą spędzić osoby, które chcą wjechać do Polski. Kierowcy relacjonują, że korki mają kilkadziesiąt kilometrów. A Straż Graniczna przyznaje, że z uwagi na bardzo dużą liczbę osób jadących do Polski zwiększył się czas dojazdu do granicy.