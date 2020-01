"Pacjent nagle wyskoczył z karetki". Zginął pod kołami samochodu

Świdnicka prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie śmierci 54-latka, który wydostał się z karetki i wpadł pod koła samochodu. - Pacjent był w pozycji siedzącej, czyli adekwatnej do jego stanu zdrowia. Pracownicy twierdzą, że nagle wyskoczył z karetki - mówi Maciej Smolarz, prezes szpitala w Dzierżoniowie, do którego przed śmiercią zgłosił się mężczyzna.

Do wypadku doszło w sobotę przed godziną 22 na wysokości Komorowa pod Świdnicą na Dolnym Śląsku. Prokurator rejonowy w Świdnicy Marek Rusin przekazał, że 54-letni mężczyzna przewożony przez karetkę do szpitala w Wałbrzychu wydostał się z tego pojazdu i wpadł pod koła samochodu dostawczego, który jechał tą samą jezdnią. W wyniku potrącenia pacjent z karetki zmarł.

- Celowo używam słowa "wydostał się", bo na tym etapie śledztwa jest ono najwłaściwsze. W mediach pojawiło się określenie, że pacjent wyskoczył z pojazdu, ale to dopiero musimy ustalić. Nie jest to wcale oczywiste, czy wyskoczył, czy wypadł, bo był źle zabezpieczony lub zachował się nieobliczalnie. Śledztwo jest wielowątkowe - powiedział prokurator Rusin.

Śledczy będą sprawdzać, co stało się przed transportem karetką. 54-latek wcześniej zgłosił się do szpitala w Dzierżoniowie jako ofiara pobicia, do którego miało dojść dwa dni wcześniej. Z zabezpieczonej przez prokuraturę dokumentacji wynika, że tamtejsi lekarze podjęli niezbędne czynności medyczne wobec niego, a następnie zadecydowali o przewiezieniu mężczyzny do Wałbrzycha na specjalistyczny oddział neurochirurgii.