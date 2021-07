Nie chciał dmuchać w alkomat, badania krwi potwierdziły. Sędzia prowadził pod wpływem alkoholu

2,2 promila alkoholu w organizmie miał sędzia z Wrocławia, który został zatrzymany przez policjantów na Opolszczyźnie. Potwierdziły to badania laboratoryjne krwi. W trakcie kontroli - jak przekazywała prokuratura - sędzia nie stosował się do poleceń policjantów i odmówił badania alkomatem. Został odsunięty od orzekania.

- Następnym krokiem prokuratury będzie teraz złożenie wniosku do sądu dyscyplinarnego o zgodę na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej - poinformował Bar.

Rzecznik Sądu Okręgowego we Wrocławiu sędzia Sylwia Jastrzemska powiedziała, że sędzia decyzją prezesa już od 4 lipca jest odsunięty od orzekania w sądzie.

- Gdy tylko dotarła informacja, że został zatrzymany, został odsunięty. Formalnie jest to przerwa w orzekaniu. Gdy wpłynie wniosek prokuratury, sąd dyscyplinarny będzie mógł go zawiesić, a następnie uchylić immunitet, by możliwe było postawienie zarzutów - powiedziała sędzia.