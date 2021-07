"Był arogancki, odmówił badania alkomatem". Sędzia zawieszony w orzekaniu

Sędzia wydziału rodzinnego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu został zatrzymany przez policję do kontroli drogowej. Prokuratura przekazuje, że nie stosował się do poleceń i odmówił badania alkomatem. Pobrano mu krew do badań. - Niezwłocznie, dla dobra wymiaru sprawiedliwości, zarządzono przerwę w wykonywaniu przez sędziego czynności - poinformowała Sylwia Jastrzemska, rzecznik prasowa Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

W sobotę 3 lipca policja otrzymała informację, że drogą wojewódzką numer 401 może poruszać się nietrzeźwy kierowca. Świadkowie informowali o problemach z utrzymaniem toru jazdy przez pojazd.

- Dyspozytor skierował patrol we wskazane miejsce. W pobliżu miejscowości Kolnica kierujący został zatrzymany. Była od niego wyczuwalna woń alkoholu. Mężczyzna był arogancki, odmówił badania alkomatem i nie stosował się do poleceń. W związku z tym zostały użyte środki przymusu bezpośredniego - wyjaśniał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu Stanisław Bar.

"Przerwa w wykonywaniu czynności"

Funkcjonariusze zatrzymali kierowcę i zawieźli go do komendy. Tam pobrano od niego próbki krwi do badań pod kątem zawartości alkoholu. Wtedy też mężczyzna poinformował, że jest sędzią Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Okoliczność tę potwierdziło biuro prasowe wrocławskiego sądu. - Niezwłocznie, dla dobra wymiaru sprawiedliwości, zarządzono przerwę w wykonywaniu przez sędziego czynności. W pozostałym zakresie decyzje zostaną podjęte w postępowaniu dyscyplinarnym - poinformowała Sylwia Jastrzemska, rzecznik prasowa Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Po przeprowadzonych przez policję czynnościach sędzia został zwolniony. Prokuratura w Nysie wszczęła śledztwo w kierunku prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości.

- Zlecono opinię chemiczną, która będzie opracowywana do 8 lipca. Jeśli potwierdzi się, że mężczyzna był pod wpływem alkoholu, wtedy zostanie przesłany wniosek do sądu o uchylenie immunitetu i pociągnięcia sędziego do odpowiedzialności karnej - powiedział prokurator Bar.

Autor:ib//now

Źródło: TVN24 Wrocław