Karambol na A4, zderzyło się dziewięć ciężarówek. "Śnieg sypał, na drodze zrobiła się szklanka"

Rzeczniczka legnickiej policji przekazała, że w piątek rano doszło do kilkunastu zdarzeń drogowych w dwóch powiatach - legnickim i złotoryjskim. - Warunki drogowe są bardzo trudne z uwagi na zalegający śnieg i śliską nawierzchnię, co znacznie utrudnia jazdę kierującym - powiedziała Anna Grześków z legnickiej policji.

"Bardzo ślisko"

Kolizje na innych odcinkach

Policja przekazuje, że do pierwszego zdarzenia doszło około godziny 6.30 na 73 kilometrze autostrady, tuż przed zjazdem na Chojnów w kierunku Zgorzelca. - Kierujący pojazdem marki scania nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go pojazdu marki renault, doprowadzając do zderzenia - tłumaczy Jagoda Ekiert z legnickiej policji. Jezdnia w kierunku Zgorzelca jest nieprzejezdna.