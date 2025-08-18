Pochówki, pradawne osady i ślady wojny. Budują S8, odkrywają przeszłość

Odkryto ślady osadnictwa i wojny na drodze S8 Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Na odcinku planowanej drogi ekspresowej S8 między Kobierzycami a Jordanowem Śląskim archeolodzy prowadzą badania wykopaliskowe.

"Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków wskazał 22 stanowiska archeologiczne o łącznej powierzchni około 72 ha. Dotychczasowe badania potwierdzają, że w tych okolicach funkcjonowały grupy ludzkie od późnej epoki kamienia poprzez neolit, epokę brązu i żelaza oraz średniowiecze do okresu nowożytnego" - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Archeolodzy odkrywają ślady przeszłości na trasie S8

Wśród znalezisk znajdują się ślady pradawnych osad, miejsca pochówków oraz pozostałości działań wojennych z okresu II wojny światowej. Wiele stanowisk ma charakter wielokulturowy i funkcjonowało przez długi czas, tworząc rozległe kompleksy osadnicze. Po zakończeniu prac terenowych archeolodzy przystąpią do szczegółowego opracowania wyników, wykonując m.in. ekspertyzy archeozoologiczne, archeobotaniczne, palinologiczne czy antropologiczne.

Dzięki badaniom antropologicznym możliwe jest m.in. określenie wieku i płci zmarłych, rekonstrukcja wzrostu oraz analiza diety i warunków życia dawnych społeczności.

Wkrótce rozpoczną się kolejne badania na odcinkach między Jordanowem Śląskim a Łagiewnikami oraz między Ząbkowicami Śląskimi a Bardem, gdzie archeolodzy będą eksplorować 37 stanowisk na 42 hektarach.

Odkrycia nie zatrzymują budowy S8

"Prace nad nową trasą S8 na odcinku Kobierzyce - Jordanów Śląski przebiegają zgodnie z harmonogramem i przedstawione odkrycia archeologiczne nie zmieniają terminu zakończenia inwestycji" - dodaje GDDKiA.

Budowa drogi ekspresowej S8 z Wrocławia do Kłodzka została podzielona na siedem odcinków, z których pięć – o długości ok. 55 km – jest już w realizacji. Trasa będzie miała dwie jezdnie z pasami awaryjnymi i połączy Kobierzyce z Bardem, a w kolejnych etapach także z Kłodzkiem.

