Uderzył w rowerzystę, wsiadł na motocykl i próbował odjechać. W końcu uciekł pieszo. Nagranie

Motocyklista zahacza o krawężnik i uderza w rowerzystę, który wjeżdża na rondo. Po zderzeniu obaj się przewracają, motocyklista podbiega do rowerzysty, a po chwili wraca po swój pojazd i próbuje odjechać. W końcu ucieka pieszo. Całe zdarzenie, do którego doszło w Kluczborku (woj. opolskie), widać na nagraniu. Policjanci prowadzą postępowanie w tej sprawie i poszukują motocyklisty.

Do zdarzenia doszło 15 lipca na rondzie imienia Orląt Lwowskich w Kluczborku. Policjanci zostali wezwani do wypadku z udziałem rowerzysty i motocykla. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamerę monitoringu jednej z firm, która działa w pobliżu. Widać na nim, jak na rondo - na które wjeżdża też rowerzysta - wjeżdża, zahaczając o krawężnik, motocyklista. Dochodzi do zderzenia dwóch pojazdów, z których mężczyźni spadają. Motocyklista podbiega do leżącego na ziemi rowerzysty, a po chwili wraca po swój pojazd i próbuje odjechać. Do akcji włącza się jeden z kierowców, który jechał za rowerzystą i zatrzymał swoje auto przed wjazdem na rondo. Mężczyzna próbuje zatrzymać motocyklistę. Ten jednak porzuca swoją maszynę i ucieka pieszo.