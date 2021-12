Kluczbork. Włamał się do szopy, ukradł sprzęt elektryczny. Policjanci dotarli do złodzieja po śladach na śniegu

Po śladach do sprawcy

- Funkcjonariusze, idąc po śladach, dotarli do jednej z posesji. Tam, w trakcie przeszukania, znaleźli skradziony wcześniej sprzęt. Właściciel posesji, 38-letni mieszkaniec powiatu, został zatrzymany w policyjnym areszcie. Mężczyźnie został przedstawiony zarzut kradzieży z włamaniem do którego się przyznał. Za ten czyn grozi kara nawet do 10 lat więzienia - informuje Dawid Gierczyk, rzecznik kluczborskiej policji.