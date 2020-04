"Wjechał na przejazd, zaczął manewrować". W auto uderzył pociąg, zatrzymał się 90 metrów dalej

Do zdarzenia na przejeździe kolejowym na ulicy Strzeleckiej w Kluczborku doszło w nocy 5 kwietnia. - Pomimo opuszczonych rogatek i nadawanych sygnałów świetlnych na tory wjechał 41-letni kierowca opla. Gdy był już na przejeździe, pomiędzy rogatkami, skrajnie nieodpowiedzialny kierowca postanowił zawrócić. Jednak w trakcie próby zawrócenia przód auta utknął na torowisku - tak sprawę relacjonował Dawid Gierczyk z policji w Kluczborku. Zachowanie kierowcy widać na nagraniu z kamery monitoringu umieszczonej na przejeździe. I choć rogatki nie były, tak jak twierdziła policja, opuszczone, to zachowanie kierowcy odbiega od tego, jak powinno poruszać się na przejeździe kolejowym. A PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. tak opisują to, co się stało: "Lekkomyślny kierowca wjechał na przejazd i zaczął na nim manewrować, zupełnie ignorując zasady bezpieczeństwa. Zjechał autem z płyt, wjechał na tory i opuścił pojazd".