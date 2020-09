Zakatował psa drewnianym kołkiem. Wybuch agresji tłumaczył utratą pracy

"Stracił pracę, co spowodowało atak agresji"

- Funkcjonariusze po dotarciu na miejsce zgłoszenia, bardzo szybko ustalili właściciela czworonoga oraz miejsce jego zamieszkania. Okazało się, że od kilku lat opiekunem psa był 55-latek i to on próbował uśmiercić zwierzę. Policjantom tłumaczył, że stracił właśnie pracę, co spowodowało u niego atak agresji, którą wyładował na swoim psie. Mężczyzna drewnianym kołkiem zadawał zwierzęciu ciosy w głowę w celu uśmiercenia go. Następnie ranne, konające zwierzę porzucił w zaroślach - informuje Wioletta Martuszewska, rzeczniczka kłodzkiej policji.