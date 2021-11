Sąd przedłużył areszt dla matki Hani i jej konkubenta. Para jest oskarżona o zabójstwo trzylatki

czytaj dalej

Zarzut zabójstwa usłyszał 54-latek, podejrzany o to, że we wtorek w Nowych Skalmierzycach zamordował byłą partnerkę. Kobieta postanowiła zakończyć ich związek, co doprowadziło mężczyznę do załamania. - Miał w kalendarzu zapisaną datę tego działania – mówi Maciej Meler, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.