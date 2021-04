Po śmierci trzyletniej Hani dyrektorka ośrodka pomocy społecznej zrezygnowała ze stanowiska

Po śmierci trzyletniej Hani z Kłodzka (województwo dolnośląskie) i zarzutach zabójstwa dla matki dziewczynki i konkubenta kobiety wszczęto kontrolę w miejscowym ośrodku pomocy społecznej. Ta wykazała, że sygnały o przemocy w rodzinie trzylatki pojawiały się już wcześniej. Burmistrz Kłodzka miał podjąć decyzję, co dalej z dyrekcją ośrodka. Jednak zanim to się stało, dyrektorka sama zrezygnowała.

Z raportu wynika, że sygnały o przemocy w rodzinie Hani pojawiały się już wcześniej

Śledztwo w sprawie śmierci Hani prowadzi prokuratura . Sprawdza też, czy pomoc społeczna i kurator sądowy właściwie zajmowali się rodziną trzylatki. Swoją kontrolę wszczęły też władze Kłodzka, nadzorujące miejscowy ośrodek pomocy społecznej. Na polecenie burmistrza sporządzono raport z pracy asystentów rodzin z kłodzkiego OPS. Raport chronologicznie odtwarza, jakie sygnały docierały do ośrodka pomocy społecznej od 2018 roku praktycznie do śmierci dziewczynki. Przeanalizowano notatki sporządzane przez asystenta rodziny, a także jego reakcje na pozyskiwane informacje. Z raportu wynika, że asystent rodziny miał otrzymywać wiele sygnałów dotyczących stosowania przemocy względem dziecka. RAPORT WS. ŚMIERCI TRZYLETNIEJ HANI Z KŁODZKA

Dyrektorka rezygnuje ze stanowiska

Do końca kwietnia 2021 roku burmistrz Michał Piszko miał zdecydować, co dalej z dyrekcją ośrodka pomocy społecznej w Kłodzku. Jednak dyrektorka ośrodka ubiegła jego decyzję i 26 kwietnia - jak przekazuje Daniel Jakubowski z kłodzkiego magistratu - złożyła rezygnację z pracy. Ta została przyjęta przez burmistrza. Zakończyła się też druga część, zarządzonej po śmierci trzylatki, kontroli w ośrodku pomocy społecznej. Ta miała - na podstawie kontroli dokumentacji teczek osobowych poszczególnych rodzin - sprawdzić, jak wyglądała praca asystentów rodzin. "Kontrolą doraźną objęto 20 dokumentacji rodzin wspieranych przez asystentów, w których kontrolujący stwierdził nieprawidłowości popełnianych nie tylko przez asystentów rodzin, ale także przez innych pracowników związanych z realizacją wsparcia dla rodzin dysfunkcyjnych" - napisano w komunikacie kłodzkiego magistratu. I podkreślono, że z "realizacją pokontrolnych wniosków i poprawą realizacji zadań będzie musiało uporać się, i to w trybie pilnym, nowe kierownictwo placówki".