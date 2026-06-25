Wrocław Śmierć kierowcy po wypadku w Bardzie. Rodzina zawiadomiła prokuraturę Oprac. Svitlana Kucherenko |

Zmarł 52-latek, który potrącił dwie osoby w wypadku w Bardzie Źródło zdj. gł.: Policja Ząbkowice Śląskie

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W ubiegłym tygodniu rodzina 52-letniego kierowcy, który zmarł 16 czerwca zaledwie kilka dni po tragicznym wypadku w Bardzie, złożyła zawiadomienie do prokuratury.

Mężczyzna po wypadku trafił do szpitala w Polanicy-Zdroju, skąd według rodziny został wypisany do domu na weekend. W poniedziałek jego stan zdrowia się pogorszył. 52-latek trafił do szpitala w Kłodzku, gdzie zmarł.

Zawiadomienie wpłynęło do Prokuratury Rejonowej w Kłodzku. Śledczy sprawdzają, czy w placówce w Polanicy-Zdroju nie doszło do nieprawidłowości.

– Zawiadomienie dotyczy niewłaściwego postępowania w szpitalu w Polanicy, gdzie według rodziny mężczyznę bezpodstawnie wypisano, mimo że jego stan zdrowia był na tyle poważny, że powinien przebywać w szpitalu - mówi tvn24.pl Mariusz Pindera, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

Postępowanie jest na wczesnym etapie. - Wykonano sekcję zwłok, ale jeszcze wyników nie mamy. Będzie ona zestawiona z dokumentacją medyczną z Polanicy i Kłodzka. Gromadzimy materiały i będziemy przesłuchiwać świadków - zaznacza Pindera.

Śledczy zapowiadają także powołanie biegłych, którzy ocenią prawidłowość leczenia. Według Pindery, kluczowe będzie ustalenie, czy zgon miał związek z obrażeniami po wypadku, ogólnym stanem zdrowia mężczyzny, czy też pogorszeniem po opuszczeniu szpitala.

Prokuratura podkreśla, że w tym postępowaniu nie będzie badany wpływ stanu zdrowia kierowcy na przebieg samego wypadku. - Tamto postępowanie zostało umorzone wobec śmierci podejrzanego - wyjaśnia rzecznik.

Tragiczny wypadek w Bardzie

Do zdarzenia doszło 10 czerwca w Bardzie na Dolnym Śląsku. Według ustaleń policji, kierujący Toyotą, z niewyjaśnionych przyczyn wjechał na chodnik. Potrącił dwie osoby, a następnie zderzył się z innym samochodem. Na miejscu zginęli 48-letni mężczyzna oraz jego dziewięcioletni syn.

Tragiczny wypadek w miejscowości Bardo, zginęły dwie osoby Źródło zdjęcia: Policja Ząbkowice Śląskie

Kierowca został przesłuchany w szpitalu i usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Nie przyznał się do winy i twierdził, że nic nie pamięta.

Po poprawie zdrowia mężczyzna opuścił szpital, jednak kilka dni później ponownie trafił do placówki w Kłodzku, gdzie zmarł. W związku z jego śmiercią postępowanie dotyczące wypadku zostało umorzone.

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