Trzyletnia Hania nie żyje, matka i jej partner są w areszcie. Śledczy sprawdzają, jak wyglądał nadzór nad rodziną

Hania zmarła w nocy z 19 na 20 lutego w szpitalu w Kłodzku. Początkowo zakładano, że powodem było to, iż matka przez kilka minut polewała ją zimną wodą. Prysznic miał być karą za to, że trzylatka zmoczyła łóżko. Gdy dziewczynka zaczęła wymiotować, słabnąć i tracić przytomność, wezwano pogotowie. I choć akcja reanimacyjna trwała kilkadziesiąt minut, Hani nie udało się uratować. OGLĄDAJ TELEWIZJĘ NA ŻYWO W TVN24 GO >>>

"Dla mnie to było nienormalne, że to dziecko ciągle płacze"

Początkowo śledczy postawili 30-letniej matce Lucynie K. i Łukaszowi B., jej 25-letniemu partnerowi zarzuty znęcania się nad dziewczynką. Jednak wszystko zmieniły wstępne wyniki sekcji zmarłej trzylatki. Te - jak informowała prokuratura - wykazały, że przyczyną śmierci trzylatki były obrażenia wielonarządowe. Śledczy zmienili więc zarzuty. Kobieta i jej partner są podejrzani o znęcanie się, ze szczególnym okrucieństwem, nad dziewczynką i jej zabójstwo. Zdaniem prowadzących sprawę, nad Hanią znęcano się od 2018 roku aż do dnia jej śmierci. Rodzina była objęta opieką pomocy społecznej, miała też przydzielonego asystenta rodziny. Reporterzy "Uwagi" TVN dotarli do sąsiadki rodziny. Kobieta o płaczu dziecka poinformowała policję. - Dla mnie to było nienormalne, że to dziecko ciągle płacze. Zadzwoniłam na policję. Funkcjonariusze poszli do nich, a potem zadzwonili do mnie. Spytali, czy mam dzieci, bo jak tak, to powinnam wiedzieć, że dzieci płaczą i nie należy wzywać od razu policji - opowiada kobieta, która od policjanta miała też usłyszeć radę, jak zachować się w podobnej sytuacji. - Usłyszałam, że dobra sąsiadka powinna zejść do nich i spytać, czy potrzebują pomocy, bo to młodzi rodzice. Policjanci zapewnili mnie, że wszystko jest tam w porządku - relacjonuje sąsiadka rodziny Hani, w rozmowie z reporterami "Uwagi" TVN. ZOBACZ CAŁY MATERIAŁ "UWAGI" TVN O TRZYLETNIEJ HANI Z KŁODZKA