Pobili, wsadzili do auta i wywieźli za miasto

Trzyosobowa grupa siłą weszła do mieszkania, dotkliwie pobiła 65-latka, po czym go okradła. Po wszystkim napastnicy wepchnęli mężczyznę do samochodu i wywieźli poza miasto. Do zdarzenia doszło na terenie powiatu kłodzkiego (woj. dolnośląskie). Trzy osoby trafiły do tymczasowego aresztu.