Po zderzeniu dwa samochody wpadły na chodnik

Do zdarzenia na skrzyżowaniu ulic Objazdowej, Zajęczej i Korytowskiej w Kłodzku doszło we wtorkowe popołudnie. Na nagraniu widać, jak czerwony fiat z dużą prędkością zbliża się do skrzyżowania. Nie zatrzymuje się przed znakiem STOP, kierowca nie upewnia się też, czy ma możliwość przejazdu i nie czeka z wjazdem na skrzyżowanie.