Pijana kobieta wiozła dzieci do szkoły. Na szczęście zatrzymała ją policja

Sprawa w sądzie rodzinnym

Materiały w tej sprawie skierowano do sądu rodzinnego i nieletnich, natomiast policjanci sprawdzają, czy 36-latka naraziła dzieci na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Jeśli okaże się, że tak, wówczas może jej grozić kara do pięciu lat więzienia. Niezależnie od tego odpowie ona za jazdę w stanie nietrzeźwości, za co grozi jej do dwóch lat więzienia oraz utrata uprawnień na wiele lat.