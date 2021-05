Usłyszał zarzut zabójstwa 19-latka. Przyznał się, ale "twierdzi, że działał w obronie koniecznej"

W nocy z wtorku na środę służby interweniowały na promenadzie w Kłodzku (Dolnośląskie), gdzie według nieoficjalnych informacji miało dojść do awantury z użyciem noża. Prokuratura potwierdza, że nie żyje 19-latek. Drugi mężczyzna z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. W tej sprawie policja zatrzymała dwie osoby. 27-latek usłyszał już zarzut zabójstwa.

Kłodzka policja przekazuje, że po północy dyżurny otrzymał zgłoszenie o 19-letnim mężczyźnie, który doznał obrażeń ciała. Po przyjeździe służb ratunkowych we wskazane miejsce lekarz stwierdził zgon. Funkcjonariusze nie przekazują szczegółowych informacji i odsyłają po nie do prokuratury.

- Drugi mężczyzna z poważnymi obrażeniami przebywa w szpitalu. Policja prowadzi obecnie intensywne czynności procesowe. To wszystko, co mogę na tę chwilę powiedzieć. Więcej informacji być może będę miał jutro bądź pojutrze – mówi Sałacki.

Awantura nad rzeką

Według nieoficjalnych informacji około północy dwie pary siedziały na promenadzie. Obok przechodziło dwóch mężczyzn. Miało dojść między nimi do awantury.

W trakcie szarpaniny mężczyźni, którzy siedzieli nad rzeką z dziewczynami, mieli zostać dźgnięci nożem. Jeden z nich zmarł, drugi trafił do szpitala. Sprawcy uciekli.

Jeden się przyznał

Wioletta Martuszewska, rzeczniczka kłodzkiej policji, przekazała w środę po południu, że w sprawie zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 26 i 27 lat. - To jedyne informacje, jakie na ten moment mogę udzielić - zastrzegła policjantka.

Jeszcze w środę po południu 27-letni mieszkaniec Kłodzka został doprowadzony do prokuratury. - Mężczyzna został przesłuchany. Przedstawiono mu zarzuty zabójstwa 19-latka oraz usiłowania zabójstwa 26-latka, który z obrażeniami trafił do szpitala w Polanicy. 27-letni mężczyzna przyznał się do zarzucanych czynów. Stwierdził, że działał w obronie własnej - mówi prokurator rejonowy w Kłodzku Jan Sałacki.