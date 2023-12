14-latka z ranami kłutymi w szpitalu. Miała zaatakować ją matka. Została aresztowana

czytaj dalej

Sejm kontynuuje w czwartek obrady w ramach pierwszego posiedzenia nowej kadencji. Posłowie zajęli się projektem uchwały w sprawie powołania komisji śledczej do wyborów kopertowych. Na sali sejmowej doszło do gorącej dyskusji. - Pokazaliście, jak wykorzystuje się demokrację do swoich partykularnych, partyjnych interesów - mówiła do przedstawicieli obozu rządowego Joanna Scheuring-Wielgus z klubu Lewicy. Następnie posłowie zajęli się projektem dotyczącym zamrożenia cen energii. W tvn24.pl relacjonujemy polityczny czwartek.